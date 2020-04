Pak Het Uit stelt waarderingspakketten samen; deel opbrengst voor Beatrixziekenhuis

REGIO/GORINCHEM • Pak Het Uit wil samen investeren in waarderen in de regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. Het Beatrixziekenhuis is gekozen als goed doel.

Door de gevolgen van het coronavirus wilt Pak het Uit zich juist nu extra inzetten voor de regio door, samen met haar leveranciers, vier waarderingspakketten aan te bieden. Het doel van deze pakketten is om niet alleen zieke mensen, geïsoleerde mensen of families die direct worden geraakt door het Corona-virus een steuntje in de rug te geven, maar ook het lokale ondernemerschap en medewerkers die ondanks de situatie werk verzetten bij hun werkgever.

Pak Het Uit koppelt altijd leveranciers van streekproducten in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden én een goed doel bij de verkoop van de pakketten. Bij deze waarderingspakketten stelt Pak Het Uit specifiek het Beatrixziekenhuis te Gorinchem centraal als goede doel.

Naast de financiële bijdrage wilt Pak Het Uit bij ieder tiende verkochte pakket een pakket schenken aan de medewerkers van het Beatrixziekenhuis. Meer informatie en de vier waarderingspakketten is te vinden op de website www.pakhetuit.nl.