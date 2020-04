Zorgen over heropenen scholen in de Alblasserwaard

• Afstand bewaren is in klassen met kleuters niet haalbaar, vinden leerkrachten. (Foto: nl.123rf.com)

• Afstand bewaren is in klassen met kleuters niet haalbaar, vinden leerkrachten. (Foto: nl.123rf.com)

REGIO • Gaan Nederlandse scholen na de meivakantie weer open? Besturen en leerkrachten maken zich daar zorgen over. Directeur-bestuurder Bert van der Lee van O2A5: 'Jongens kijk uit, doe dat niet te vroeg.'

Van der Lee: "We houden ons bij O2A5 (een samenwerkingsverband van openbare scholen in de regio, red) met allerlei scenario's bezig. We zeiden: het is nogal een gedoe om met kinderen 1,5 meter afstand te houden. Dan kun je er misschien acht kwijt in een klaslokaal."

Overleg schoolbestuurders

Woensdag 15 april hebben zeven schoolbestuurders uit regio overleg gehad. De scholen zullen een brief richten aan de PO-raad en de sectorraden. Van der Lee: "Met de boodschap: 'Jongens kijk uit, doe dat niet te vroeg'. We hebben ook zorg over leerkrachten. Op 20 april wordt pas duidelijk wat het onderzoek naar besmetting door kinderen oplevert. Dat vind ik cruciaal. Mijn gok is trouwens dat het wel meevalt met besmetting van en door kinderen."

Besmettelijkheid

Corné Egas, bestuurder van Karakter (Vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard) en directeur van de School met de Bijbel in Bleskensgraaf: "Als de besmettelijkheid bij kinderen te verwaarlozen is, zou het heropenen van de scholen wat mij betreft kunnen."

De schooldirecteuren van O2A5 hebben donderdag 16 april overleg. Van der Lee: "Met elkaar willen we nadenken over de oproep van de minister-president om mee te denken. Daar wil ik de mening van mijn directeuren voor hebben."

Kleinkinderen

Diverse leerkrachten van O2A5 maken zich zorgen. "Zij hebben bijvoorbeeld een partner met een kwetsbare gezondheid of zijn mantelzorger. Een leerkracht van ruim in de zestig zei: 'Ik mag mijn eigen kleinkinderen niet zien, moet ik nu nadenken over weer opstarten met kleuters?"

Ontwikkeling

Len de Pater, voorzitter van het college van bestuur bij TriVia, een vereniging van christelijke basisscholen in de regio: "Ik deel de zorg om ons personeel. Aan de andere kant zijn er zorgen over kinderen in onveilige thuissituaties en van ouders bij wie het verzorgen van thuisonderwijs niet goed lukt. Als het nog veel langer gaat duren, worden de verschillen tussen leerlingen groter. We moeten ook kijken naar de ontwikkeling van kinderen." Wel zegt De Pater: "Risico's voor personeel moeten verwaarloosbaar zijn."

Richtlijnen

Van der Lee pleit voor 'volstrekt heldere richtlijnen'. "Ik ben ambivalent. Voor kinderen in kwetsbare situaties zou het fantastisch zijn als ze weer naar school kunnen, maar het moet wel veilig zijn. Overigens komen deze leerlingen en kinderen van ouders in cruciale beroepen nu al een aantal keren per week een ochtend naar school."

Kwetsbare gezinnen

Net als op de meeste scholen houden ook de scholen van Karakter de deuren open voor kinderen van wie ouders in cruciale beroepen werken. En ook leerlingen uit kwetsbare gezinnen komen naar school. Over de laatste groep zegt Egas: "We hebben goed zicht op deze gezinnen en zijn ruimhartig in het bieden van opvang. Met sommige gezinnen hebben we dagelijks contact. We zetten enquêtes uit om te peilen hoe het thuis gaat. Dit wordt goed opgepakt door de teams. Het Sociaal Team van de gemeente is ook heel proactief. Ik maak me er niet veel extra zorgen over dat we geen kinderen in beeld zouden hebben."

Afstemmen in regio

Ook Egas wil 'strakke richtlijnen' als de scholen weer open gaan. "Zodat we straks geen verschillen krijgen tussen de schoolbesturen. Je moet dat in gezamenlijkheid doen, daarom stemmen we af met regiobesturen. Ik wil het ook met de burgemeester afstemmen en adviezen krijgen van de GGD. Je wilt niet dat er een besmettingshaard ontstaat. In een aantal dorpen wonen relatief veel ouders die in de zorg werken, onder andere in woon-zorgcomplex Graafzicht."

Egas en Van der Lee krijgen bijval van De Pater: "Ik pleit ook voor heldere richtlijnen. Ik hoop dat we ons blijven baseren op adviezen van deskundigen. Als blijkt dat besmetting door kinderen verwaarloosbaar is, hoop ik dat we de durf hebben scholen weer open te doen. Het is belangrijk dat we ons baseren op het oordeel van deskundigen en zoveel mogelijk één lijn trekken in de regio."

Afstand bewaren

De scholen van Karakter willen de kinderen zo snel mogelijk weer binnen hun scholen hebben. "Maar als aan de ene kant groen licht gegeven wordt terwijl we tegelijkertijd de anderhalve-metermaatschappij instappen, dan wordt het een continue gewetensstrijd voor teams. Kinderen zijn impulsief, als je de hele dag moet toezien op het bewaren van de juiste afstand, wordt het een vreemde maatschappij. Het moet wetenschappelijk onderbouwd worden dat kinderen met elkaar in een ruimte kunnen zijn. We vangen in Bleskensgraaf nu nog zo'n veertig kinderen op. Maar veertig of vierhonderd, dat scheelt nogal wat."

Hoofd koel

Binnen Trivia hebben de teams zich nog niet bezig gehouden met allerlei scenario's voor heropening. De Pater: "Wij gaan niet heel veel energie steken in het ontwikkelen van allerlei scenario's als we niet weten wat het besluit wordt. Zondagavond 15 maart hebben we gehoord dat op 16 maart de scholen dicht gingen. Op korte termijn is van alles georganiseerd. Als we op 21 april horen hoe het na de meivakantie gaat, kunnen we best even op dat moment wachten. Dan is er ruimte om af te stemmen in de regio. We moeten het hoofd koel houden."

Denemarken

In Denemarken zijn sinds woensdag 15 april scholen weer open. Er gelden wel strenge regels. Zo moeten kinderen voldoende afstand houden en is er meer aandacht voor hygiëne.

Uitkomsten onderzoek

Volgende week besluit het kabinet of het verantwoord is om de scholen na 28 april weer te openen. Op maandag 20 april maakt het RIVM de eerste uitkomsten bekend van een onderzoek naar besmettelijkheid bij kinderen. Dit onderzoek weegt zwaar mee bij de besluitvorming, liet onderwijsminister Arie Slob weten.