Kindermishandeling en huiselijk geweld nemen niet toe in Molenlanden

MOLENLANDEN • Er is in de gemeente Molenlanden geen stijging of daling te zien van het aantal meldingen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling tijdens de corona-crisis. Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden.

De fractie van Progressief Molenlanden had hierover vragen gesteld aan het college van B&W. De partij wilde weten of Molenlanden het landelijk beeld volgt, waarin juist een toename van het aantal meldingen te zien is. Molenlanden meldt echter dat de cijfers die bij Veilig Thuis en de politie bekend zijn, niet afwijken van de cijfers in een vergelijkbare periode vorig jaar.

Vanuit de sociale teams, de Veilig Thuis organisatie, de politie en andere betrokken organisaties waaronder de Jeugdgezondheidszorg stelt de gemeente alles in het werk om zicht te krijgen en te houden op kwetsbare personen en gezinnen en hulp te bieden daar waar nodig. Dit gebeurt telefonisch en digitaal waar het kan en fysiek waar het nodig is.

Geen volledig zicht

"We beseffen ons dat, doordat veel gezinnen meer tijd binnenshuis doorbrengen, er geen volledig zicht is op de situatie achter de voordeur, dit heeft onze bijzondere aandacht", laat het gemeentebestuur verder weten.

Momenteel wordt er extra aandacht gegeven aan verbetering van de signalering. De Veilig Thuis organisatie neemt hiervoor het initiatief, in samenspraak met het sociaal teams van de gemeente en de politie.

Armoede

Verder had Progressief Molenlanden vragen gesteld over de kwetsbare financiële positie van sommige gezinnen en of de gemeente hierin wat kan betekenen. Daarop antwoordt de gemeente dat zowel Avres als de gemeente geen zicht hebben op inkomenspositie en vermogenspositie van alle gezinnen. Wel zet Avres zich in om inwoners te ondersteunen met minimaregelingen en schuldhulp.

Wel ziet de gemeente nu al een toenemend beroep op bijstandsuitkeringen. Specifiek voor ondernemers die getroffen zijn, voert Avres enkele landelijke regelingen uit.