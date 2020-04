Inbraak in woning aan Nolweg in Schelluinen

SCHELLUINEN • In een woning aan de Nolweg in Schelluinen werd woensdagmiddag ingebroken.

De inbraak vond plaats tussen 16.00 en 16.50 uur. Het dievengilde kreeg toegang tot het huis door een raam open te breken. De gehele woning werd doorzocht. Op dit moment is nog niet bekend wat er is weg genomen. Getuigen wordt verzocht zich te melden via 0900-8844 of stuur een privé-bericht via Facebook Politie Lek en Merwede onder vermelding van BVH-nummer 2020114726.