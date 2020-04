Aantal ziekenhuisopnamen met corona vanuit regio blijft stabiel

REGIO • Het aantal ziekenhuisopnamen van mensen met corona is stabiel vanuit de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Dat blijkt uit het dagelijks overzicht van het RIVM.

Vanuit Molenlanden zijn 16 mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege de corona-besmetting. Vanuit de gemeente Vijfheerenlanden liggen 20 mensen in het ziekenhuis vanwege corona. In Alblasserdam ligt dit cijfer op 8 en in Papendrecht op 7. Deze cijfers zijn exact hetzelfde als in het afgelopen weekend.

Landelijke cijfers

Volgens het RIVM zijn er op woensdag 15 april in heel Nederland 188 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 189 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Dit zien we ook na dit paasweekend vooral bij het aantal overlijdens.

Tot nu toe zijn er 28.153 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.