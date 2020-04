Corona-update GGD: twee overlijdens in Papendrecht, één in Molenlanden

REGIO • Uit de woensdagmiddag bekendgemaakte nieuwste cijfers van de GGD blijkt dat er inmiddels zes inwoners van Papendrecht en van Molenlanden aan Covid-19 zijn overleden. In Papendrecht een stijging van twee ten opzichte van maandag, in Molenlanden een toename van één.

In Alblasserdam is het sterftecijfer met twee stabiel gebleven.

De cijfers:

Molenlanden: 72 (positieve testen) - 18 (ziekenhuisopnamen) - 6 (overleden)

Alblasserdam: 25 - 8 - 2

Papendrecht: 39 - 6 - 6

Gorinchem: 115 - 15 - 11

Hardinxveld-Giessendam: 26 - 2 - 2

Sliedrecht: 31 - 6 - 3

Nadrukkelijk meldt de GGD: omdat het aantal meldingen alleen gaat over het aantal positieve testen en niet iedereen getest wordt, geeft dit geen goed beeld van het verloop van de verspreiding van het coronavirus.

Het testbeleid met betrekking van COVID-19 is wel veranderd. GGD: 'In onze regio testen we vanaf 6 april 2020 zorgmedewerkers intensief op aanwezigheid van het COVID-19 virus. Dat doen we naar aanleiding van een aanpassing in het landelijke testbeleid. Het gewijzigde testbeleid heeft gevolgen voor het aantal positief geteste inwoners'.