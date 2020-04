Goedkeuring van de Koning voor nieuwe wapen van Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden heeft officieel goedkeuring gekregen voor het nieuwe gemeentewapen.

Dat deelt burgemeester Sjors Fröhlich mee op Twitter. In een twee schrijft Fröhlich dat hij een brief van de Koning heeft gekregen, waarin staat dat het nieuwe wapen van Vijfheerenlanden officieel is vastgesteld. "Ik vind het prachtig!", voegt hij daaraan toe.

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden was enkele weken geleden al akkoord gegaan met het ontwerp, dat in zilver twee beurtelings gekantelde dwarsbalken van keel laat zien, vergezeld van drie zuilen van sabel en in het hart een zevenbladige roos, geknopt van goud en gepunt van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.