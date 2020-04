Oproep huisartsen; blijf niet te lang doorlopen met ernstige klachten

REGIO • Uit pas gehouden onderzoek blijkt dat sinds de corona-uitbraak in Nederland veel minder patiënten naar de huisartsenpraktijken komen. Huisartsen waarschuwen mensen echter dat ze niet te lang moeten blijven doorlopen met ernstige klachten.

Landelijk gaat het om een afname van het doktersbezoek van ongeveer 70%. Wachtkamers zijn leeg en het aantal consulten is minimaal. Een deel van deze terugloop is een bewuste keuze vanuit huisartsenpraktijken; zo zijn contacten voor chronische zorg bewust uitgesteld.

De huisartsenpraktijken in de regio Drechtsteden en West-Alblasserwaard herkennen zich in het bovenstaande. Het uitstellen van zorg kan echter nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen. Daarom roepen zij patiënten op niet te lang te blijven doorlopen met klachten. Bij twijfel over de ernst van uw klachten kan men altijd bellen met de huisartsenpraktijk om hierover te overleggen.

Als de huisarts of assistente vraagt op het spreekuur te komen, dan kan men daar veilig naar toe. De spreekuren zijn ruimer opgezet zodat er voldoende ruimte in de wachtkamers is. Patiënten met luchtwegklachten die naar het oordeel van de huisarts of de assistente gezien moeten worden, worden doorverwezen naar één van de aparte locaties in Dordrecht, Zwijndrecht of Sliedrecht.