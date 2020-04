Pasen-speurtocht in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Voor de leerlingen van CBS Eben-Haëzer in Groot-Ammers werd in het paasweekend een bijzondere speurtocht uitgezet. Bij veel huizen in het dorp was namelijk een kruis in het raam of in de tuin te zien.

De zoektocht was een welkom uitje voor gezinnen die weinig andere activiteiten konden ondernemen door de coronamaatregelen.