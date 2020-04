Dompelaar stelt jubileumactiviteiten jaar uit

GROOT-AMMERS • Vorige week heeft het bestuur van de Vrienden van de Dompelaar definitief besloten de viering van het 50-jarig jubileum uit te stellen.

"Het voorbereiden kost tijd, geld en vooruit plannen, wat gezien de huidige situatie niet mogelijk is. Vanwege deze onzekerheid hebben we moeten besluiten de festiviteiten uit te stellen tot seizoen 2021", zegt Corrie de Kluijver namens de jubileumcommissie van het zwembad in Groot-Ammers.

Peter Kwakernaak, voorzitter van de Vrienden van de Dompelaar vult aan: "Het draaiboek was klaar, het logo ontworpen en ook de eerste gasten waren al uitgenodigd voor de opening van het jubileumjaar op 1 mei, maar gezien de situatie rondom de corona crisis kunnen we helaas niet anders dan het jubileum uitstellen. Op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken, hoe pijnlijk dat ook is. Je moet afspraken vastleggen en verplichtingen aangaan. Omdat we nog niet weten hoe de maatregelen na 1 juni gaan luiden, vonden we het niet verantwoord om met de voorbereidingen door te gaan. De kosten betalen we uit sponsorgelden en daar moet je zorgvuldig mee omgaan."

In 2021 hoopt het jubilerende zwembad een seizoen lang het 50-jarig jubileum te vieren met leuke activiteiten voor jong en oud. "Het draaiboek laten we gewoon nog een jaartje op de plank liggen en op het jubileum logo 'plakken' we er gewoon een één-tje bij", zegt Kwakernaak lachend. Op dit moment is er een handvol vrijwilligers bezig het zwembadcomplex klaar te maken voor 'als we weer mogen'. Hoewel zwemmen slechts een bijzaak is in deze crisis, wordt het niet opengaan van het zwembad als een gemis ervaren. De oudere vaste banenzwemmers zien er al weken naar uit. Zij gaan de sociale contacten, de dagelijkse beweging om fit te blijven en de gezelligheid met elkaar missen. Ook voor de kinderen is het een groot gemis. Zeker nu het zulk mooi lenteweer is.

Kwakernaak vervolgt: "Op dit moment kunnen we helaas nog geen concrete datum geven voor de opening van het zwembad. Wij volgen, in overleg met Optisport en de gemeente, de richtlijnen van de overheid. De verkoop van abonnementen start als er bekend is wanneer het buitenbad open mag. We informeren bezoekers hierover via onze website www.dompelaar.nl."