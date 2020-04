Jolinda is 'klein beetje verliefd' op boer Willem

HEI- EN BOEICOP • In de webserie van Boer Zoekt Vrouw was zondagavond meer te zien van de wandeling door boer Willem en Jolinda. De Zeeuwse verklaarde 'wel een klein beetje verliefd' te zijn op de Heicopse veehouder. Maar dat lijkt niet wederzijds. Willem: "Het was een leuke dag, maar qua diepgang zijn we op sommige gebieden misschien te verschillend."

Willem verklapt dat hij sowieso nog één date in de planning heeft. "Dan heb ik met iedereen waar ik mee zou willen een afspraakje gemaakt. En dan hoop ik gewoon te kunnen zeggen: 'Ja, dat is wel wat. En dat is zeker niet wat'."

Kalmerend effect

Jolinda vond het in elk geval 'supergezellig' met Willem. "De zenuwen zijn weg." "Misschien heb ik dan toch een kalmerend effect op mensen", reageert Willem droogjes.

De BzV-deelnemer uit Hei- en Boeicop zegt nog nooit verliefd te zijn geweest. "Ik hou ervan eerst de kat uit de boom te kijken." Willem heeft nu vier dates gehad. "Ik heb er beetje gemengde gevoelens over."