Alsnog waardering voor De Sloblaan in Meerkerk

MEERKERK • Onlangs ontving buurtvereniging De Sloblaan van gemeente Vijfheerenlanden ruim 225 euro aan subsidie. Een verlate prijs, maar vooral waardering voor de duurzame inzet tijdens de laatste feestweek in Meerkerk.

Want begin september 2019 viel de straatverlichting buiten de prijzen. De traditionele versiering met veel hout en licht scoorde bij de deskundige jury veel hoger. Tot teleurstelling van de duurzame Sloblaners, die onder het mom van 'De Sloblaan is groen' hun straat op eigen en moderne wijze hadden versierd.

Met duurzaam hout, verf en een energie neutrale verlichting was de Sloblaan meer dan uniek. Waarmee een traditie van maatschappelijk verantwoord feesten door de buurtvereniging in ere werd gehouden. In 2009 sprongen de bewoners in de bres voor het vele en hardrijdende doorgaande verkeer in hun woonomgeving. Vijf jaar later verrezen er prachtige mini-watertorens langs weg.

Afgelopen jaar hingen er mooie vogels en prachtige groene vogelkooitjes onder de bomen. In de avonduren verlicht met zelf opgewekte stroom. Een prijs waard vond gemeente Vijfheerenlanden, die de duurzame feestverlichting wel op de juiste waarde wist te beoordelen.