Aantal coronapatiënten in ziekenhuis blijft in regiogemeenten nagenoeg stabiel

REGIO • Vanuit de gemeente Molenlanden liggen 16 coronapatiënten in het ziekenhuis, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Vanuit Vijfheerenlanden liggen er 20 inwoners met corona in het ziekenhuis.

Ten opzichte van de cijfers van een dag eerder in Molenlanden een daling (-2) en in Vijfheerenlanden een stabiel beeld.

Acht Alblasserdammers liggen met een coronabesmetting in het ziekenhuis (stabiel ten opzichte van 24 uur eerder) en zeven Papendrechters (+1).

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage van de RIVM genoemd worden.

Landelijke cijfers

Vandaag zijn er 196 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 94 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 25.587 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Sinds enkele dagen kunnen ook zorgmedewerkers die buiten het ziekenhuis werken getest worden als zij klachten hebben. De eerste effecten daarvan lijken zichtbaar in de meldingen, omdat 453 (39%) van de nieuwe meldingen zorgmedewerkers betreft.

