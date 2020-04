Joël van der Steenhoven uit Nieuw-Lekkerland krijgt een 'drive-by-verjaardag'

NIEUW-LEKKERLAND • Het werd voor Joël van der Steenhoven zaterdag een bijzondere vierde verjaardag.

Visite was vanwege de coronamaatregelen niet nodig, maar daar vonden familie en bekenden een creatieve oplossing voor: een 'drive-by-verjaardag'. Blij verrast was Joël toen er zaterdagochtend toeterend auto's door de straat kwamen. Uit de ramen staken stokken en hengels met cadeaus. De verjaardagsvisite kreeg in de auto taart en cupcakes en aten die daar op.