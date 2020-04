Aantal corona-patiënten uit regio blijft toenemen

REGIO • Het aantal corona-patiënten blijft toenemen in Molenlanden, Papendrecht en Alblasserdam. Dat blijkt uit cijfers van de GGD. Opvallend gegeven: inmiddels komen niet mer de meeste corona-besmettingen voor in Noord-Brabant, maar in Zuid-Holland.

In Molenlanden zijn op zaterdag 11 april 63 mensen positief getest op het corona-virus. Dat zijn er zes meer dan twee dagen geleden. In Papendrecht zijn nu 36 mensen besmet met het corona-virus. Een stijging van 8 ten opzichte van twee dagen geleden. In Alblasserdam is het aantal corona-besmettingen opgelopen van 17 op donderdag 9 april tot 22 op zaterdag 11 april.

Het aantal mensen dat opgenomen is in het ziekenhuis (of is geweest) staat voor Molenlanden op 18, voor Alblasserdam op 8 en voor Papendrecht op 6. Er zijn in Molenlanden inmiddels 5 mensen overleden aan de gevolgen van de virusinfectie. In Papendrecht staat dit aantal op 4 en in Alblasserdam op 1.

Het aantal ziekenhuisopnamen in de gemeente Vijfheerenlanden is al enkele dagen stabiel op 20.

Landelijke cijfers

Op zaterdag 11 april zijn landelijk gezien 189 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 132 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 24.413 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De nieuwe meldingen komen uit alle 12 provincies, maar met 411 (31%) kwamen de meeste nieuwe meldingen uit de provincie Zuid-Holland.