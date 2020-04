Stichting Welzijn Molenlanden bundelt hulpaanbod tijdens coronacrisis

MOLENLANDEN • Ja, er is schroom om hulp te vragen. En nee, dat is absoluut niet nodig. Dat benadrukt de Stichting Welzijn Molenlanden, die de diverse hulpinitiatieven in de gemeente gebundeld heeft via www.molenlanden.nl/coronahulp.

"Wij doen ons best om zoveel mogelijk mensen die hulp nodig hebben te bereiken", vertelt coördinator Marlous Fieret van de Stichting Welzijn Molenlanden. "Zo is er afgelopen week een brief gestuurd naar alle mantelzorgers. Daarnaast willen we het ook breder trekken en bijvoorbeeld ook bedrijven hierop attenderen."

Wat opvalt is dat de coronamaatregelen groepen inwoners kwetsbaar maakt, die anders zichzelf prima kunnen redden. "We moeten mede daarom breder kijken dan de doelgroep die we al in beeld hebben."

Boodschappenservice

Dat herkent ook Ine van der Laar. De inwoonster van Giessenburg zette samen met plaatsgenoot Ria van Wijngaarden een boodschappenservice in hun dorp op. "Het zijn mensen die door de coronamaatregelen niet de deur uitkunnen en opeens omhoog zitten. Ook wij merken dat er zeker voor hen een drempel is om hulp te vragen. Maar je hoeft je er zeker niet voor te schamen. Wij hebben meer dan voldoende vrijwilligers klaarstaan die het juist prettig vinden om iemand te kunnen helpen."

Aanleiding voor het opzetten van deze hulpactie was het feit dat Ine zelf ook tijdelijk geen boodschappen kon doen. Haar zoon pakte dat op. "Dat bracht me op het idee en samen met Ria ben ik ermee aan de slag gegaan."

Draagvlak

Draagvlak was binnen een halve dag geregeld: Dorpsoverleg Giessenburg, de Diaconale hulpdienst Giessenburg, de lokale middenstand en de site Giessenburgonline gaven hun steun. "Wat ook een belangrijke drijfveer was: we willen hiermee de eigen winkels steunen en ook hen door de coronacrisis heen helpen. We zien teveel online bestelbusjes van bijvoorbeeld de landelijke supermarkt ketens door het dorp rijden. Mensen beseffen vaak niet dat dit ten koste gaat van de ondernemers in ons dorp. Van elke online aankoop koopt gaat geen eurocent naar de lokale ondernemers. "

Via ine@vanderlaar.com of 06-19472143 kunnen mensen zich aanmelden voor de boodschappenservice. "De winkeliers zorgen ervoor dat de rekening erbij zit, zodat mensen het thuis kunnen overmaken. Dat gaat op basis van vertrouwen."

Trots

Wethouder Lizanne Lanser ziet met genoegen hoeveel initiatieven er in de Molenlandse kernen genomen worden om anderen te helpen. "Dat maakt me echt trots. Het laat nog maar eens zien hoe sterk de sociale cohesie in onze gemeente is."

Tegelijkertijd signaleert ze dat het niet stormloopt met hulpaanvragen. Ook bij het schrijven van dit artikel lukte het niet om een hulpvrager te vinden. "Als er hulp nodig is, wordt dat voor het overgrote deel in de familie- of kennissenkring opgevangen", stelt ze. "Daarnaast is er wellicht een groep die de drempel te hoog vindt. Tegen hen zou ik willen zeggen: zet je over die schroom heen; er zijn meer dan genoeg mensen die klaarstaan om je te helpen."

