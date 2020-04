Veiligheidsregio zet drones en politiehelikopter in

REGIO • De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid roept inwoners van het gebied op om ook tijdens het Paasweekend zoveel mogelijk thuis te blijven. In gebieden waar gevreesd wordt dat regels niet worden nageleefd, zet de Veiligheidsregio drones en politiehelikopters in om te controleren.

"We merken dat heel veel mensen de boodschap om thuis te blijven, goed opvolgen. Ondanks het mooie weer zijn velen afgelopen weekend niet op pad gegaan. Ook tijdens het Paasweekend is het belangrijk om de maatregelen op te volgen en zoveel mogelijk thuis te blijven", vertelt voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio. Hij is tevens burgemeester van Dordrecht.

"Een frisse neus halen in de eigen buurt moet kunnen, maar blijf je gezonde verstand gebruiken en houd je aan de maatregelen", vervolgt Kolff.

Geen gebieden afsluiten

In het Paasweekend de Veiligheidsregio opnieuw géén gebieden afsluiten. Kolff: "Dit omdat we erop vertrouwen dat mensen de maatregelen ook het komende weekend goed zullen opvolgen. We roepen daarom iedereen op om thuis te blijven en zoveel mogelijk níet op pad te gaan. Afgelopen weekend hebben we wel de weg naar de Biesbosch moeten afsluiten, omdat het daar echt te druk werd. Het is dan niet meer mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden."

Op vele plekken wordt door handhavers en politie gecontroleerd. Dat gebeurt het hele weekend. "Daarnaast gaan we drones inzetten en een politiehelikopter zodat we ook vanuit de lucht de drukte kunnen bekijken. Bovendien komt er extra toezicht op het water. Uiteraard zullen we gebieden afsluiten op het moment dat het echt te druk wordt."

Tijdje volhouden

Kolff: "We roepen iedereen nogmaals op om zich aan de maatregelen te houden. We moeten dit nog een tijdje volhouden. We begrijpen dat je juist nu graag naar de camping wil, er met de boot op uit wilt gaan, wilt fietsen of graag even de motor pakt. Maar al heel snel wordt het te druk. We hebben al moeten constateren dat er op vele boten meer dan alleen gezinnen aanwezig zijn. Dat is echt niet de bedoeling. Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle."

De Veiligheidsregio blijft zich voorbereiden op alle scenario's. De komende weken blijven spannend. "Blijf elkaar daarom helpen en steunen waar het kan. Iedereen is nodig om dit virus te verslaan. Blijf het beste in jezelf en anderen naar boven halen, zo houden we het ook op de langere termijn vol," besluit voorzitter VRZHZ Wouter Kolff.