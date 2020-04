MOLENLANDEN • Het aantal mensen dat positief getest wordt op het corona-virus, neemt hard toe in Molenlanden. Op woensdag 8 april waren 57 mensen uit Molenlanden besmet met het corona-virus, een dag ervoor stond dit aantal op 49.

Omdat het aantal meldingen alleen gaat over het aantal positieve testen en niet iedereen getest wordt, geeft dit geen goed beeld van het verloop van de verspreiding van het nieuwe corona-virus, benadrukt de GGD van Zuid-Holland Zuid.

Het testbeleid met betrekking COVID-19 is daarnaast veranderd. In de regio test de GGD vanaf begin deze week zorgmedewerkers intensief op aanwezigheid van het COVID-19 virus. "Dat doen we naar aanleiding van een aanpassing in het landelijke testbeleid. Het gewijzigde testbeleid heeft gevolgen voor het aantal positief geteste inwoners", aldus de GGD.

In Papendrecht zijn 28 mensen besmet met het corona-virus (een dag ervoor 21) en in Alblasserdam 17 (een dag ervoor 15). Op dit moment zijn 7 inwoners van Alblasserdam opgenomen (of geweest) in het ziekenhuis, 6 vanuit Papendrecht en 16 vanuit Molenlanden. In Alblasserdam wordt één overlijden gemeld als gevolg van COVID-19, in Papendrecht drie en in Molenlanden ook drie.

Vanuit de gemeente Vijfheerenlanden zijn 20 mensen opgenomen in het ziekenhuis met corona, meldt het RIVM.