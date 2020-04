H2-Share's eerste vrachtwagen op waterstof rijdt in Nederland

SCHELLUINEN • Een vrachtwagen van 27 ton met waterstof-brandstofcel rijdt door Nederland. Deze door VDL gebouwde truck startte zijn demonstratie in Schelluinen en wordt vergezeld door een mobiel waterstoftankstation, een ontwerp van Wystrach GmbH.

Diverse partners werken samen in dit door Europa gefinancierde H2-Share project dat de ontwikkeling van zero-emissie vrachtvervoer als doel heeft.

Deze waterstofvrachtwagen is een unicum in de Benelux. Het gaat om de eerste vrachtwagen die in deze vorm samen met het mobiele tankstation wordt gedemonstreerd. De lancering van deze eerste demo is een enorme stap in de ontwikkeling van de zero-emissie zware vrachtwagen industrie in het noordwesten van Europa, niet in het minst omdat er nu praktische ervaring wordt opgedaan met trucks die rijden op waterstof. Het transportbedrijf Breytner biedt alleen zero-emissie transportdiensten aan. Zij zetten de truck de volgende drie maanden in voor de bevoorrading van een bekend meubelconcern. De vrachtwagen zal getest worden in verschillende logistieke processen en zo draagt Breytner bij aan het antwoord op de vraag waar vrachtwagens op waterstof het best ingezet kunnen worden. Na de proefperiode bij Breytner gaat de truck naar één van de andere partners binnen het project.

"We zijn erg enthousiast dat we één van de weinige bedrijven ter wereld zijn die een waterstoftruck in een echte omgeving kunnen tonen. Dit geeft ons en onze klanten waardevolle kennis over zero-emissie transport oplossingen en het helpt ons om de volgende stap voorwaarts te nemen in duurzaam transport", vertelt Marie-José Baartmans van Breytner.

Bedoeling is om de vrachtwagen te demonstreren op zes verschillende locaties verspreid over Duitsland, Nederland, België en Frankrijk. Om dit mogelijk te maken, onafhankelijk van de beschikbaarheid van waterstoftankstations in de buurt, stelt Wystrach een gebruiksvriendelijke, officieel goedgekeurde en flexibele oplossing voor in de vorm van een mobiel waterstof tankstation met ruim voldoende opslagcapaciteit. In Schelluinen kan de vrachtwagen echter ook tanken in de waterstofstations te Rhoon/Rotterdam en Helmond.

Toenemende vraag

"We realiseren ons dat er een toenemende vraag is naar een holistische kijk op mobiliteitsconcepten. Fabrikanten van vrachtwagens, treinen, bussen en zelfs vorkheftrucks zijn geïnteresseerd in systemen op en voor waterstof. Het H2-Share project is bijgevolg een interessant uitstalraam voor deze trendzettende mogelijkheid", vertelt Wolgang Wolter, CEO van Wystrach GmbH.

Binnen de logistieke sector groeit de interesse in zero-emissie oplossingen om zo de impact op luchtkwaliteit te verminderen. In stedelijke gebieden kunnen batterij-elektrische vrachtwagens een oplossing zijn. Hun bereik blijft echter beperkt en daarom bieden batterij-elektrische vrachtwagens geen oplossing voor zwaar vrachtvervoer over grote afstanden. Elektrische vrachtwagens mét een waterstof brandstofcel die het bereik verlengt, bieden die oplossing wel. In de EU zijn dit soort voertuigen nog niet commercieel beschikbaar, al hebben ze een enorm potentieel. H2-Share wil dit potentieel aantonen.

Enkele barrières

"Op dit moment bestaan er enkele barrières voor het wijd verspreiden en kost-efficiënt maken van waterstof-elektrische zware vrachtwagens. Om tot een goed TCO (Total Cost of Ownership) model te komen, moeten deze barrières worden weggewerkt. De kost voor waterstof moet significant dalen, het aantal waterstoftankstations moet toenemen en het vertrouwen in het waterstof brandstofcelsysteem moet stijgen. Binnen het H2-Share project tracht VDL, in samenwerking met partners, de markt gereedheid van waterstof brandstofcellen voor zware vrachtwagens aan te tonen en te demonstreren dat deze betrouwbaar zijn voor dagelijks gebruik door echte gebruikers in Noord-West Europa als voorloper voor de massale uitrol van deze technologie", aldus Menno Kleingeld, managing director VDL ETS.

Het H2-Share project zal bewijs leveren voor de gereedheid van waterstof technologie voor zware vracht toepassingen in real-life condities en zal een basis vormen voor de ontwikkeling van de zero-emissie vrachtwagen industrie in Noordwest Europa. Het project ontving 1,69 miljoen euro EU subsidiering via Interreg NWE en wordt gecoördineerd door WaterstofNet. WaterstofNet focust zich al meer dan tien jaar op de ontwikkeling van waterstof in de Benelux en was mee verantwoordelijk voor de eerste projecten met vuilniswagens en vrachtwagens op waterstof in dit werelddeel.

Sterke toekomst

"Bij WaterstofNet voorzien we een grote rol voor waterstof in zware vracht toepassingen. Meer dan 4 jaren geleden zijn we in samenwerking met regionale partners begonnen met het ontwikkelen van Europese projecten met een focus op waterstof in zware vrachtwagens, ons daarbij richtend op demonstraties met industriële partners en het vergaren van praktische kennis. Na succesvolle demonstraties met vuilniswagens op waterstof in andere projecten, zijn we er trots op betrokken te zijn bij de eerste demonstratie van deze vrachtwagen in onze eigen regio, binnen het H2-Share project. Wij geloven dat het overduidelijk is dat waterstoftechnologie sterke toekomstmogelijkheden biedt voor Europa en kijken er naar uit om de volgende stappen te nemen", aldus Adwin Martens, directeur van WaterstofNet

Over de huidige COVID-19 uitbraak en de rol van waterstof, heeft Jorgo Chatzimarkakis, Secretatis Generaal van Hyrdogen Europe het volgende te melden: "Europa staat op dit moment voor een ongeziene crisis. Onze economie zal hier zwaar onder lijden en waterstof, als innovatieve technologie, kan een cruciale rol spelen in de economische heropbouw na COVID-19 en voldoen aan de Europese Green Deal. Met de ingebruikname van de H2Share truck hebben we tastbaar bewijs dat de waterstof brandstofcel technologie vandaag klaar is om zijn rol te spelen."