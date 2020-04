Dike van Leeuwen uit Meerkerk zet actie op voor Voedselbank Giessenlanden-Zederik

MEERKERK • Voedselbank Giessenlanden-Zederik voorzien van eten in een tijd waarin de toevoer van producten minder is; daarvoor zette Dike van Leeuwen een actie op. De inwoonster van Meerkerk zamelt bij haar woning aan de Broekseweg 8 het voedsel in en brengt het vervolgens naar de vrijwilligers van de Voedselbank in Arkel. "Deze mensen staan altijd al klaar voor anderen, laten wij ze juist in deze tijd daarbij ondersteunen."

De aanleiding voor deze actie is het feit dat het inzamelen van eten voor de Voedselbank via christelijke basisschool De Rank in Meerkerk is stopgezet. "De eerste week van elke maand gebeurde dat", vertelt ze. "Samen met twee andere ouders bracht ik de opbrengst om toerbeurt dan naar de Voedselbank. Door de coronamaatregelen gebeurt dat nu niet meer. De Voedselbank mist zo een deel van de producten die ze normaal wel kregen, want er zijn meer scholen en kerken die dit nu niet meer doen."

Inzamelingsactie

Voor de Voedselbank in Leerdam, waar ze hoorde dat de nood hoog was, zette ze in maart al een eigen inzamelingsactie op. "Ze hadden sommige producten heel hard nodig. Het werd een succes, er kwam heel veel binnen." Dike besloot daarop om de actie voort te zetten voor Voedselbank Giessenlanden-Zederik. De insteek is simpel: aan de Broekseweg 8 (en bij de schoonzus van Dike, aan de Burgemeester Sloblaan 8) staat een krat klaar waar voorbijgangers de producten die ze af willen geven in kunnen doen.

Er hangt een lijstje waar het meest behoefte aan is: groente in pot of blik, appelmoes, Smac, ragout, smeerkaas, handzeep en afwismiddel. "Maar echt alles is welkom", vult ze aan. "Ook wat luxere producten zoals croissants. De feestdagen komen eraan en ook voor deze gezinnen is het heel jammer dat ze dan niet iets extra's op tafel kunnen zetten. Voor ons is het vanzelfsprekend, voor hen is het pure luxe."

Armoedegrens

Ze heeft er inmiddels één week opzitten van het ophalen van producten voor Voedselbank Giessenlanden-Zederik en helemaal tevreden over de opbrengst is ze niet. "Het is een stuk minder dan de eerste keer dat ik het deed. Ik hoop dat dat toch weer aantrekt. De nood bij veel gezinnen die onder de armoedegrens leven is groter dan ooit. Ik verbaas me echt over de armoede om de hoek; we zijn ons daar te weinig van bewust. Ook in een welvarende streek als de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden komt dat helaas veel meer voor dan je zou denken."

Dike benadrukt het: een extra blik groente of een pak rijst kopen en even langsbrengen is maar een kleine moeite. "En als veel Meerkerkers dat doen, levert zo'n actie echt een waardevolle bijdrage. We zitten hier aan de Broekseweg aan een route waar veel wandelaars en fietsers langskomen; wat mij betreft nemen ze op hun rondje voortaan steeds één artikel mee voor de Voedselbank. Want ik ga in ieder geval door met deze actie zolang de coronamaatregelen gelden en de gewone inzamelactie op De Rank niet plaats kan vinden."