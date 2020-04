Vmbo Uilenhof levert veel laptops aan leerlingen Stichting CVO-AV

GORINCHEM/REGIO • "Op het moment dat de scholen werden gesloten en we massaal op digitaal onderwijs overgingen, wisten we al dat dit voor veel leerlingen thuis problemen zou gaan opleveren". Aan het woord is Adri Hoekstra, directeur van vmbo Uilenhof in Gorinchem, een van de scholen van Stichting CVO-AV (Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden).

"We kregen al snel signalen van leerlingen die thuis niet beschikten over een laptop of computer, of met meerdere mensen in het gezin een enkele computer moesten delen. Al snel heb ik geschakeld met onze afdeling ICT om de situatie te bespreken. Wij hebben op school bijna 200 laptops maar die werken niet buiten het schoolnetwerk."

"De oplossing is gevonden in het opnieuw met software inrichten van alle laptops, zodat leerlingen die in de thuissituatie wel kunnen gebruiken. Dit proces is tijdrovend. Ik ben heel blij dat onze ICT mensen tijd hebben kunnen maken om dit te realiseren. Ze krijgen nu natuurlijk ontzettend veel ondersteuningsvragen en hebben deze klus toch opgepakt. Onze leverancier Four-IT hoorde van dit project en heeft kosteloos sleeves ter bescherming van de laptops geleverd. Een mooi voorbeeld van hoe we elkaar in deze bijzondere tijd ondersteunen."

Ruim 150 laptops zijn inmiddels ter beschikking gesteld aan leerlingen van alle scholen van stichting CVO-AV. "We zijn begonnen met het uitdelen van de laptops aan de examenkandidaten. Zij zitten in een fase waarbij het contact met de docenten heel belangrijk is voor het afronden van de opleiding. We zijn dankbaar dat we op deze manier voor hen en de gezinnen het verschil hebben kunnen maken."

Op de foto Sander Olivier van FourIT (links) en Adri Hoekstra van Uilenhof.