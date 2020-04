Ladies' Circle doneert 6500 euro aan Stichting Neurofibromatose

ALBLASSERWAARD • Ladies' Circle Alblasserwaard heeft op 7 april digitaal een cheque van 6500 euro uitgereikt aan Stichting Neurofibromatose. Dit mooie bedrag hebben de Ladies de afgelopen twee jaar opgehaald met de verkoop van verschillende producten.

Vele wijnpakketten, chocoladeletters en paaseieren hebben de Ladies de afgelopen twee jaar verkocht met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Neurofibromatose. En dat is bijzonder goed gelukt, waardoor nu het totaalbedrag van 6500 euro gedoneerd kan worden.

Anita Groen, voorzitter van Ladies' Circle Alblasserwaard, is erg blij met het behaalde resultaat: "Ik ben ontzettend trots op de inzet van onze Ladies en het bedrag dat we hebben mogen overhandigen aan Stichting Neurofibromatose. Maar ook op iedereen die deze opbrengst mogelijk heeft gemaakt. Alle vrienden, familie, kennissen, collega's en de bedrijven die wijn en chocolade hebben besteld. Dankjewel allemaal!"

Stichting Neurofibromatose is het nationale servicedoel van de Ladies' Circle. In Nederland zijn er meer dan 70 verschillende Circles die zich gedurende een periode van twee jaar in zetten voor dit goede doel. Met deze opbrengst wordt nieuw onderzoek gedaan naar deze ziekte in het Erasmus MC.

Neurofibromatose (NF) is een huid- en zenuwziekte, die meer dan 30 verschillende verschijningsvormen kent en nog niet te genezen is. Kenmerkend voor NF zijn kleine en grote tumoren op de huid, de zogenaamde neurofibromen, die onder andere botvergroeiingen, blindheid en kanker kunnen veroorzaken. In Nederland zijn er ongeveer 5.000 mensen met NF en het is daarmee 'de grootste kleine ziekte'.