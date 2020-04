Vragen over gezinnen in de knel door coronacrisis

MOLENLANDEN • De fractie van Progressief Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Molenlanden over gezinnen die in de knel komen door de coronacrisis.

"Landelijk is het beeld dat met name gezinnen onder grote druk komen te staan", stelt Paul Verschoor van Progressief Molenlanden. "Dit uit zich in een toename van huiselijk geweld en misbruik. Ook ontstaan er spanningen door een dreigend verlies aan baanzekerheid en daardoor een armoedeval."

De partij heeft hierover enkele vragen gesteld aan het gemeentebestuur, waarover men graag duidelijkheid wil. Ten eerste wil Progressief Molenlanden weten of het landelijk beeld van de toename over aantal het meldingen huiselijk geweld en misbruik ook zichtbaar is in Molenlanden. Als dat zo is, wil de partij graag weten of er daarvoor dan extra middelen ingezet worden voor wat betreft signalering en interventies.

Progressief Molenlanden wil ook weten of Molenlanden voldoende toegerust is om de (dreigende) armoedeval voor gezinnen goed te monitoren. "Kunnen we hier extra middelen voor inzetten om gezinnen hierin tegemoet te kunnen komen? Bijvoorbeeld door uitstellen schulden, uitstellen heffingen belastingen, tegemoetkoming kosten of andere regelingen", besluit Paul Verschoor van Progressief Molenlanden.

Het gemeentebestuur neemt over het algemeen enkele dagen tot enkele weken de tijd om te reageren op de vragen.