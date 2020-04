Wethouder Arco Bikker: 'Geen zorgen om SWEK'

MOLENANDEN • Volgens wethouder Arco Bikker van de gemeente Molenlanden is de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) financieel gezond. Dat liet hij dinsdagavond in de gemeenteraad weten in een reactie op vragen van SGP'er Bas de Groot.

De Groot vroeg het college of de SWEK, naar aanleiding van een aan de landelijke overheid gevraagde lening van twee miljoen, in zwaar weer is beland.

Bikker stelde De Groot gerust. "De financiële situatie van de SWEK is gezond en op orde. Er is geen enkele reden om ons daar zorgen over te maken."