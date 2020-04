Lichte stijging aantal corona-ziekenhuisopnamen in regio

REGIO • Het aantal ziekenhuisopnamen van patiënten met corona is de afgelopen 24 uur licht gestegen. Dat meldt het RIVM.

Vanuit Molenlanden zijn op dinsdag 7 april 15 mensen opgenomen in het ziekenhuis met de indicatie corona. Gisteren waren dat er 14. Vanuit de gemeente Vijfheerenlanden zijn 20 mensen in het ziekenhuis met corona. Op maandag 6 april waren dat er 19.

In Alblasserdam zijn 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht met corona. Dat is er één meer dan gisteren. Vanuit Papendrecht liggen net als gisteren 3 mensen met corona in het ziekenhuis.

Landelijke cijfers

Het aantal ziekenhuisopnames lijkt landelijk gezien nog steeds af te vlakken, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in de dagelijkse update. Het aantal nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in Nederland is dinsdag (234) groter dan maandag (101).

Volgens het RIVM was het aantal meldingen in de afgelopen periode steeds het grootst op dinsdag. Dat is volgens het rijksinstituut te verklaren doordat veel van de sterfgevallen en ziekenhuisopnames die in het weekend plaatsvinden op maandag in de administratie worden verwerkt en op dinsdag dan pas openbaar worden.

