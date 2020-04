Klachten VHL veelal informeel opgelost

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden registreerde in 2019 in totaal 53 klachten van burgers. Dat is een toename ten opzichte van 2018 (41).

"Desalniettemin is het aantal klachten voor een gemeente van rond de 55.000 inwoners relatief laag", constateert de gemeente tevreden in het jaarverslag.

Daar komt bij dat 49 van de 53 klachten via een zogenaamde 'oplossingsgerichte aanpak' informeel werd opgericht. Dit betekent dat de klachten na een gesprek met een klachtbehandelaar alsnog eenvoudig kon worden afgehandeld. In vier andere gevallen bleek dit niet voldoende en is de klacht via de formele klachtenprocedure behandeld.

Meeste klachten

De afdelingen Burgerzaken, Openbare ruimte en Handhaving hebben net als voorgaand jaar de meeste klachten ontvangen. Afgelopen jaar kwamen meer klachten binnen over het beleid van de Reinigingsdienst Waardlanden. Inwoners die hun afval in een bedrijfswagen/auto met bedrijfslogo voor de stort aanbieden worden geweerd. De Reinigingsdienst Waardlanden heeft overigens een eigen klachtenregeling.

Ook waren er klachten van inwoners die voor bepaalde diensten van burgerzaken niet aan de balie in Vianen terecht konden. Dit heeft volgens de gemeente te maken met een wijziging van de locatie van de burgerlijke stand.

"Sinds de herindeling per 1 januari 2019 wordt met één register voor de akten van de burgerlijke stand en één archief gewerkt. Uit oogpunt van gegevensbeveiliging en efficiëntie is het niet wenselijk akten en registers tussen de 3 verschillende locaties te vervoeren. De burgerlijke stand en het archief met alle akten en bijbehorende documenten zijn daarom op de hoofdlocatie van burgerzaken te Leerdam gevestigd. Dit betekent dat inwoners voor burgerlijke stand producten, zoals het doen van aangifte van geboorte en overlijden of het melden van een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie, zijn aangewezen op de locatie in Leerdam."

In 2020 worden de burgerlijke stand processen overigens verder gedigitaliseerd, waardoor het niet meer nodig is de balie van burgerzaken te bezoeken. Ook wordt digitalisering van het archief voorbereid waardoor plaats onafhankelijk uittreksels kunnen worden verstrekt.

door Dick Aanen