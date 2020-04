Nieuwe beheerders voor dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Sjaak en Rianne Bas zijn op 1 april begonnen als nieuwe beheerders van dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas.

Sjaak en Rianne zijn reeds betrokken bij het verenigingsleven in Oud-Alblas en kijken er naar uit om het dorpshuis, de multifunctionele accommodatie voor alle verenigingen en de huiskamer van Oud-Alblas, met hernieuwd elan te gaan beheren.

Het is natuurlijk een bijzondere tijd omdat in verband met de corona-maatregelen De Beemd is gesloten. "We hopen zo spoedig mogelijk weer open te gaan", meldt bestuurslid André van Es van het dorpshuis.

Sjaak en Rianne zijn bereikbaar op info@debeemdoudalblas.nl voor alle vragen rondom beschikbaarheid, planning, enzovoorts van het dorpshuis.

"Wij wensen Sjaak en Rianne Bas heel veel succes toe met deze nieuwe uitdaging en hopen dat alle inwoners van Oud-Alblas veel en met plezier gebruik zullen maken van ons mooie dorpshuis", besluit André van Es.

Sjaak en Rianne Bas zijn de vervangers van Patrick en Anne Brocken, die hen veel succes wensen.