Politieke vragen over overlast motorrijders in Molenlanden

MOLENLANDEN • De fractie van Progressief Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de overlast die motorrijders veroorzaakt hebben in het afgelopen weekend. De partij wil weten of tijdelijke verboden ingesteld kunnen worden. Ook vraagt Progressief Molenlanden zich af of de politie boetes kan uitdelen.

"In het afgelopen weekeind is de gemeente Molenlanden bezocht door een groot aantal motorrijders", stelt Paul Verschoor namens Progressief Molenlanden. "Ook zijn er samenscholingen geweest van motorrijders onder andere bij het Hoofd in Nieuwpoort. De verwachting is dat met de komende paasdagen voor de deur de overlast nog groter zal zijn."

Progressief Molenlanden wil weten of het gemeentebestuur mogelijkheden ziet om mottorijders te waarschuwen voor de overlast die zij veroorzaken. Ook wil Progressief Molenlanden weten of tijdelijke verboden ingesteld kunnen worden en of de politie boetes kan uitdelen aan mensen die de corona-maatregelen overtreden.