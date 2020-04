Verzoekplatenprogramma SRC goed ontvangen

REGIO • Zondag is op SRC, de streekomroep van Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe tussen 14:00 en 18:00 uur een 'ouderwets' verzoekplatenprogramma van start gegaan.

Nu ook veel mensen in deze regio thuis zitten wil SRC hen de mogelijkheid geven om een plaat aan te vragen, de groeten te doen of iemand een hart onder de riem te steken. De eerste uitzending werd goed ontvangen door de luisteraars en veel mensen stuurden een mail, belden naar de studio of lieten een bericht achter in de SRC shoutbox op de website www.src.fm.

Ook zondag 12 april, eerste paasdag, verzorgt Gerard Dijkstra weer de presentatie van dit programma waarin luisteraars hun verhaal kwijt kunnen en iemand een steuntje in de rug kunnen geven. Speciaal voor iedereen die verplicht thuis zit en voor iedereen die juist nu aan het werk is. Groetjes en verzoekjes kunnen worden doorgegeven via 0345-520405.