Groeten voor bewoner Waerthove door het raam

SLIEDRECHT/GIESSENBURG • Martien van der Hek (84), sinds de jaren zestig oud-inwoner van Giessenburg, Schelluinen en Groot-Ammers en nu woonachtig in Waerthove in Sliedrecht, werd in de afgelopen week door zijn dochter José gegroet door het raam.

Martien mag al enkele weken geen bezoek ontvangen van de corona-maatregelen. Omdat hij ook nog eens op de derde etage woont is (fysiek) contact zoeken lastig. De zorgmedewerkers van Waerthove hebben hem donderdag naar beneden gereden, waar hij op de begane grond, door het raam, kon praten met zijn dochter José. Het werd een bijzonder leuke ontmoeting, zij het onder zeer aparte omstandigheden.