Ziekenhuisopnamen vanwege corona stabiliseert in de regio

REGIO • Het aantal patiënten met corona in het ziekenhuis is op zondag 5 april vanuit de regio niet toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Er zijn 14 inwoners van Molenlanden die nu in het ziekenhuis liggen met de diagnose corona, 16 uit Vijfheerenlanden, 5 vanuit Alblasserdam en 3 uit Papendrecht.

Landelijk gezien is er nog geen sprake van stabilisatie. In Nederland is het aantal positief geteste personen in een dag tijd met 1224 toegenomen tot 17.851. Het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland staat op 5 april op 6875 (+253). Het aantal mensen dat overleden is als gevolg van corona, staat op 5 april op 1766 (+116).

