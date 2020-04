Aantal ziekenhuisopnamen met corona blijft licht stijgen

REGIO • Ook op zaterdag 4 april blijft het aantal regionale ziekenhuisopnamen in verband met het coronavirus licht stijgen.

Vanuit de gemeente Molenlanden zijn 14 mensen opgenomen in het ziekenhuis met de diagnose corona. Op vrijdag 3 april was dat aantal 13.

Vanuit Vijfheerenlanden liggen momenteel 16 mensen in het ziekenhuis met corona. Gisteren waren dat er 15.

In Papendrecht is het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten gestegen van 1 op vrijdag 3 april naar 3 op zaterdag 4 april. Vanuit Alblasserdam zijn op zaterdag 4 april 5 mensen opgenomen met de diagnose corona. Gisteren waren dat er nog 4.

Landelijk gezien zijn er op zaterdag 4 april 336 patiënten bijgekomen in de ziekenhuizen. Het totaal aantal mensen met corona in de ziekenhuizen in Nederland staat daardoor op 6622.

Er zijn sinds gisteren 164 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Het totaal geregistreerd aantal overleden mensen in Nederland als gevolg van corona staat hierdoor op 1651.

Voor meer informatie: www.rivm.nl.