Opnieuw lichte stijging corona-ziekenhuisopnamen

REGIO • Het aantal ziekenhuisopnamen van coronapatiënten uit de regio is op vrijdag 3 april licht gestegen. Dat meldt het RIVM.

Vijftien patiënten uit de gemeente Vijfheerenlanden liggen momenteel in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er twaalf. Uit Molenlanden liggen nu dertien patiënten in het ziekenhuis. Gisteren lagen er uit die gemeente tien coronapatiënten in het ziekenhuis.

Ook Alblasserdam laat een lichte stijging zien: vandaag maakt het RIVM melding van vier coronapatiënten uit die gemeente. Gisteren werden er drie gemeld.

In Papendrecht blijft het aantal stabiel op één patiënt.

Landelijke cijfers

Landelijk meldt het RIVM 15.723 positief geteste personen (+ 1.026). Het landelijke cijfer voor ziekenhuisopnames is 6.286 (+ 502). Het aantal gemelde overleden personen is nu 1.487 (+ 148).

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt.

