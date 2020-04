Molenaars brengen licht in de 'donkere coronatijd'

REGIO • Verschillende molenaars hebben hoog in de wieken de witte vlag met het rode hart geplaatst als teken van hoop.

Aan de Tiendweg in Streefkerk ging de molenaar nog een stapje verder: elke avond staat de molen in de spotlights. Als teken van hoop en nationale trots. Al van ver is de molen te zien. Een heel mooi gebaar voor iedereen die zorgen heeft of zorgt in deze donkere Coronatijd.