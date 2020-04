Koperen Knop gesloten en toch te bezichtigen

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Ook Museum De Koperen Knop is de komende tijd voor het publiek gesloten. Toch is het cultuurhistorische leven rond het museum niet helemaal stil gelegd. Waar mogelijk vinden aan de situatie aangepaste activiteiten plaats. Zonder bezoek en op een verantwoorde manier.

In het kader van de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid is een wedstrijd georganiseerd, waarbij de schoolgaande jeugd een verhaal, tekening of gedicht kan maken en inleveren. Het wedstrijdformulier zou op de scholen worden uitgereikt en ook verkrijgbaar zijn in het museum, de bibliotheek en op andere adressen. Dat uitdelen op school is slechts deels gebeurd en de andere manieren zijn nu onmogelijk. De wedstrijd wordt toch in stand gehouden in verband met een waarschijnlijk latere realisatie van de expositie 75 jaar vrijheid. De prijzen die er komen zijn van andere aard dan op het formulier is vermeld. Dus iedereen kan gewoon meedoen met de wedstrijd. Op www.koperenknop.nl/activiteiten is het formulier te downloaden. Meerdere formulieren inleveren bij het museum is ook toegestaan.

De expositie van dit moment, Duizend Speldenprikken, is gewoon ingericht gebleven. Om iedereen toch te kunnen laten genieten van de prachtige textiele kunstvoorwerpen van de Textielgroep StiQS is een filmpje gemaakt. Zie hiervoor www.koperenknop.nl/exposities/duizendspeldenprikken. Op de website staat nog veel meer museale informatie.