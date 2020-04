Schrijfsters bieden voorleescadeautjes aan via de bibliotheek

REGIO • De Bibliotheek AanZet heedft vanaf maandag 6 april voorleescadeautjes van schrijvers Suzanna Jansen, Eva Vriend en Aukelien Weverling.

Suzanna Jansen: "Ik zat thuis als iedereen en miste mijn lezingenpubliek. Terwijl we juist in deze tijd verhalen nodig hebben. Als afleiding, als troost, als gezelschap: verhalen in virustijd. Daarom gaan we voorlezen uit eigen werk op AanZet Live. Als onze bijdrage in deze bizarre tijd."

Elke dag om 10.30 uur op AanZet Live, het live streaming YouTube kanaalvan de Bibliotheek AanZet. Suzanna Jansen trapt af op maandag 6 april.

Via https://tinyurl.com/t3l3pzr kan iedereen meeluisteren naar de interactieve voorleescadeautjes van Suzanna, Eva en Aukelien. Het voorlezen duurt 15 tot 20 minuten. Daarna is het tijd om na te praten en/of vragen te stellen. En 'live' betekent in dit geval ook écht live. De verhalen worden niet opgenomen. Voor wie alvast een voorproefje wil heeft Suzanna een filmpje opgenomen op haar LinkedIn profiel.

Over de auteurs

Suzanna Jansen is auteur van het beroemde boek Het pauperparadijs, een familiegeschiedenis over bedelaarskoloniën in Veenhuizen. Ze schreef ook Ondanks de zwaartekracht. Haar recentste boek is het indringende Wael, het verhaal van een jongen uit Syrië.

Eva Vriend publiceerde onlangs Eens ging de zee hier tekeer. Een prachtig boek over de Nederlandse geschiedenis. Eerder verschenen de bestsellers Het nieuwe land, over het ontstaan van Flevoland en De helpende hand, over de geschiedenis van de thuiszorg.

Aukelien Weverling debuteerde met Liever gekust. Nu werkt ze aan het laatste deel van een driedelige serie over een fictief Nederland. Het land, In alle steden en Onder duizend vlaggen.

Alle drie de auteurs ontvingen literatuurnominaties én –prijzen voor hun mooie werk. En nu delen ze hun verhalen graag op AanZet Live. Meer informatie is te vinden op hun websites: www.suzannajansen.nl, www.evavriend.nl en www.meulenhoff.nl/auteur/aukelien-weverling.