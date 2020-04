Verkoopproces aandelen Eneco afgerond; bestemming geld nog onduidelijk

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden meldt dat het verkoopproces van de aandelen van Eneco is afgerond en dat de komende tijd gesproken zal gaan worden over wat er met het de bijna 42 miljoen euro moet gebeuren.

De aandelen zijn voor in totaal 4,1 miljard euro verkocht aan een Consortium, dat bestaat uit Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power. Een poging van Nederlandse zijde om met het Japanse bedrijf Mitsubishi in gesprek te gaan over het oorlogsverleden van Mitsubishi is op niets uitgelopen. Het bedrijf zou in de Tweede Wereldoorlog betrokken zijn geweest bij dwangarbeid, destijds onder meer uitgevoerd door Nederlanders.

Mitsubishi wil niet in gesprek gaan met de sticting Japanse Ereschulden. Daarbij verwijst het bedrijf naar de officiële oprichtingsdatum van het bedrijf in 1954, negen jaar na het beëindigen van de oorlog. De minister van Buitenlandse Zaken van Nederland heeft daarnaast in een reactie laten weten dat de kwestie formeel is afgedaan met het vredesverdrag van San Fransisco (1951) en het Yoshida-Stikker Akkoord (1956).