SVR: 40% van (boeren)campings in acute financiële problemen

REGIO • Door de maatregelen vanwege het coronavirus verkeren de kleinschalige campings in Nederland in een onzekere tijden. Overkoepelende organisatie SVR maakt zich grote zorgen: uit een onderzoek onder aangesloten campings in Nederland blijkt dat 40% van hen acute financiële problemen verwacht als dit lang gaat duren.

"Zonder hulp gaan er veel campings verdwijnen, een gemis voor veel kampeerders in ons land", aldus Corine van Mill van de SVR. In totaal zijn 70% van de aangesloten SVR-campings in Nederland inmiddels tijdelijk gesloten.

De SVR vertegenwoordigt met 1200 campings een groot deel van de kleinschalige campings in Nederland. Veel van deze campings horen bij een boerenbedrijf. "Dit zijn campings met 10 tot zo'n 50 plaatsen. De kosten en investeringen worden in 6 maanden terugverdiend, daarvan vallen de toptijden met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren nu helemaal weg. Wij willen duidelijkheid op twee punten: 'Geef duidelijk aan dat campings gesloten moeten zijn én financiële steun voor campingeigenaren.'

SVR deed dus onderzoek onder haar campingeigenaren. 40% geeft aan dat zij in acute financiële problemen komen wanneer deze situatie tot 1 juni duurt. "We maken ons hier veel zorgen over, deze kleine campings hebben geen grote reserves. Het is bovendien onzeker of kampeerterreinen in aanmerking komen voor steunmaatregelen van de overheid. De SBI code, die daarvoor nodig is, is vaak verbonden aan het boerenbedrijf en verschilt per camping. De SVR pleit er voor om niet de SBI code maar de camping leidend te laten zijn. Kijk naar de branche, niet naar een code. Daarmee vervalt ook het probleem dat bij veel campings het woonadres tevens het werkadres is. Er zijn momenteel geen gasten en die gaan er ook niet komen."

Sanitaire voorzieningen

"Onze campingeigenaren hebben vooral behoefte aan duidelijkheid. Minister-president Rutte sprak tijdens de laatste persconferentie bijna terloops uit dat toiletgebouwen gesloten moesten worden op campings door het hele land. Waarom wordt er niet gezegd: 'Campings dicht'? Waarom deze onduidelijkheid in deze uitspraak naar alle campings? Kleinschalige campings kunnen niet draaien zonder sanitair gebouw en zijn dus feitelijk dan helemaal gesloten. Zeg dat dan ook! En laat alle campings toe tot de steunmaatregelen. De Stichting Vrije Recreatie roept hierbij met klem op om hier direct duidelijkheid over te verschaffen."

Vouchers

Met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, traditioneel de drukste weekenden van het vakantieseizoen, zal er niet gekampeerd kunnen worden en blijven de terreinen en huisjes leeg. Veel mensen annuleren de vakanties. Corine van Mill: "Er is ongelooflijk veel begrip voor de situatie vanuit de meeste kampeerders, echter er zijn ook mensen die direct hun aanbetaalde geld terugeisen. Maak het daarom mogelijk voor de campings om, net als in de reisbranche, reserveringen te laten staan en mensen op een later tijdstip de boeking te laten verzilveren."

Samen sterk

Een positief punt in deze ontwikkelingen is het onderling contact en de steun voor elkaar. Voorzitster Corine: "Onze enquete leerde ons dat 70% van de SVR-campings zelf, zonder overheidsbemoeienis, de beslissing al had genomen om niet open te gaan. Ik ben trots omdat, dit aangeeft dat SVR-deelnemers het hart op de goede plek hebben. Welzijn en gezondheid van hun kampeerders op de eerste plaats. Al het andere, zoals omzet, is nu van ondergeschikt belang voor de kleinschalige recreatie-aanbieder. Gezondheid voorop!"

Ook de kampeerders, die dagelijks bellen en mailen met allerlei vragen over Corona steken de SVR en aangesloten campings vaak een hart onder de riem. Er komen zelfs vragen hoe zij de campings kunnen helpen. "Als je dat aanhoort in deze moeilijke tijden, dan geeft je dat een heel goed gevoel en dan weet je dat het uiteindelijk allemaal goed gaat komen", aldus Corine.

De Stichting Vrije Recreatie hoopt dat het recreëren met een aantal maanden weer mogelijk is en ziet de toekomst op langere termijn met vertrouwen en optimisme tegemoet. Voor de korte termijn overheersen helaas de zorgen, maar hierin kan de overheid volgens de SVR heel veel pijn wegnemen.

De SVR heeft overigens de viering van haar vijftigjarig bestaan, dat in september zou plaatsvinden, een jaar uitgesteld.