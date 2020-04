Fysio In Motion brengt ouderen in Hof van Ammers - op veilige afstand - in beweging

GROOT-AMMERS • Fysiotherapiepraktijk Fysio In Motion in Groot-Ammers ging deze week van start met een bijzondere service: medewerkers brachten met een speciaal programma de bewoners van de Hof van Ammers in beweging.

Op 'coronaveilige' afstand; het parkeerdag van de zorginstelling in Groot-Ammers vormde donderdagochtend het podium voor Fysio In Motion om het beweegprogramma uit te voeren. Met behulp van een ghettoblaster en een microfoon konden ouderen op de muziek de oefeningen vanuit hun appartementen of de gang uitvoeren.

De activiteit vond eerder deze week ook al op dinsdag plaats. "Er doen vandaag al meer mensen mee", constateert Jan van Wijngaarden van Fysio In Motion. "We gaan dit de komende weken elke dinsdagochtend en donderdagochtend vanaf 11.00 uur aanbieden."

Een uitgebreider artikel staat volgende week in Het Kontakt.