Brandwijkse juf en haar team halen 1-aprilgrap uit met 'vragenlijst inspectie'

BRANDWIJK • Jonette Korevaar-den Besten uit Brandwijk heeft met haar collega's van de Oranje Nassauschool in Stolwijk een 1-aprilgrap uitgehaald. Nu ouders hun kinderen thuis lesgeven, besloot het team de onderwijsinspectie deze keer niet op school te laten plaatsvinden. Leerlingen kregen een vragenlijst om hun ouders te beoordelen.

Korevaar is onderwijskundig ICT-er en groepsleerkracht. Ze vertelt: "We hadden vorige week al een eerste aankondiging gedaan: 'Onze school zal eind mei (als alles doorgaat) inspectiebezoek krijgen. Voor de inspectie is het belangrijk dat er goed onderwijs gegeven wordt. Nu jullie thuis onderwijs krijgen, heeft de inspectie bepaald dat ook dat onderwijs beoordeelt moet gaan worden. Hoe dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat groep 7 geselecteerd is voor het onderzoek. Volgende week krijgen jullie meer info'."

Envelop verzegelen

De Brandwijkse leerkracht vervolgt: "Kinderen moesten dus hun ouders beoordelen en aan het einde ook nog even vragen of de ouders misschien na deze thuisonderwijsperiode juf of meester wilden worden. Om zeker te weten dat het formulier niet door ouders ingevuld zou worden, moest het kind de antwoorden opschrijven, moest de envelop verzegeld worden met een sticker en op 1 april op school in de brievenbus gedaan worden."

Van bijna alle gezinnen ontving de school respons. Korevaar: "Van vier gezinnen kregen we geen brief, maar ook normaal gesproken levert niet iedereen op tijd zijn briefjes in."

Verontwaardigd

Niet alle ouders vonden het een goed idee om door hun kinderen beoordeeld te worden. "De eerste ouder reageerde per ommegaande via email heel verontwaardigd: hoe kon de inspectie zoiets bedenken, geef maar door dat wij als ouders al alle zeilen bij moeten zetten om de kinderen te begeleiden. En passant gaf ze mee dat ze heel tevreden was over de manier waarop de school de lesstof en begeleiding georganiseerd heeft."

Ongepast?

De reactie maakte het team van de Stolwijkse school even onzeker. "Zo'n ouder heeft natuurlijk helemaal gelijk, je gaat wel twijfelen: is zo'n grap in deze tijd dan toch ongepast? Voor de woensdagmiddag hadden we een filmpje opgenomen om te vertellen dat het om een grap ging, maar vooral om de ouders en de leerlingen een compliment te geven voor hun inzet."

Super trots

De school kreeg vervolgens leuke reacties. "We merken dat de boodschap goed is overgekomen. Wij waarderen de inzet van de ouders enorm en zijn super trots op het werk wat door de kinderen gedaan wordt! We hopen ook dat de leerlingen en hun ouders daar naar aanleiding van de vragenlijst een leuk gesprek over gehad hebben. De ingeleverde enveloppen liggen op school tot na de crisis."

Ruil

Ook de ouders en kinderen waren creatief. "Een ouder mailde dat hij in ruil voor een goede beoordeling, het werk van zijn zoon die dag gemaakt had. Een leerling uit een andere groep liet zijn moeder een bericht sturen dat hij vandaag echt niet wilde werken, alle communicatiemiddelen uit de kast, geen resultaat, daarna berichtje met vrolijk lachende knul: ik ben aan het werk hoor! Gelukkig hebben we zo met elkaar ook best lol!"

Via internet

De school werkt momenteel voornamelijk via internet. Korevaar legt uit: "Dagelijks krijgen de kinderen opdrachten voor taal, spelling en rekenen. Daarnaast nog een heel andere opdracht en een suggestie, een mag-opdracht. Vooral rekenen, taal en spelling gaat eigenlijk gewoon zoals we gewend waren, leerkrachten kunnen net als op school realtime de resultaten volgen. Sommige kinderen werken zelfs harder dan op school."

Feedback

"Voor begeleiding zijn alle leerkrachten iedere dag van 9.00 tot 12.00 uur beschikbaar om te bellen, mailen, chatten of videobellen. Als leerkrachten nemen we zelf contact op als we zien dat het werk niet zo goed gaat of juist als het wel heel goed gaat. Iedereen krijgt feedback. We hopen dat we op deze manier toch persoonlijk betrokkenheid en wat structuur bieden."