Mila Kersbergen uit Lexmond schittert als Anna Mae

LEXMOND • Gemiddeld één keer per week staat Mila Kersbergen op het podium van het Beatrix Theater in Utrecht. De kleine Tina Turner danst, swingt en zingt tussen de grote sterren als Nyassa Alberta en Juneoer Mers.

Het Coronavirus gooit flink roet in het musical-leven van Mila Kersbergen, maar vanaf februari staat haar jonge leventje in het teken van TINA. De Tina Turner Musical is een eigen productie van Stage Entertainment, in nauwe samenwerking met Tina Turner zelf. De voorstelling beleefde zijn wereldpremière in april 2018 in het Aldwych Theatre in Londen. De Broadwayproductie ging 7 november in première. De Nederlandse producent Albert Verlinde volgde twee maanden later.

"Op 4 juni 2019 deed ik mijn eerst auditie, gevolgd door twee workshops", herinnert Mila zich nog heel goed. "Ik had mij begin 2018 al eens opgegeven voor The Lion King. Maar helaas werd ik toen niet gekozen. Nu wel. Tijdens de eerste sessies zag ik veel oudere meiden, en veel minder van mijn eigen leeftijd. Ik wist al snel dat de kans op de rol van de meer acterende oudere zus Ailline niet groot was."

Anna Mae Bullock

Op 22 juni vond de finale auditie plaats en ruim twee weken later, op 5 juli, hoorde Mila het grote nieuws dat ze Anna Mae Bullock mocht spelen in de musical. "Met dank aan mijn zus Linde, die heeft een professionele opleiding aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg genoten. Zij heeft mij altijd goed begeleid en het laatste jaar ook extra zangles gegeven, want ik kon niet zo hoog zingen. Inmiddels gaat dat zonder problemen. In de zomervakantie hebben we de musical in Hamburg bezocht, maar daar is 'mijn' rol een stuk kleiner."

Mila staat namelijk maar liefst vier keer on stage. "Al na een minuut mag ik meedoen en dat is logisch, want de musical gaat over het levensverhaal van Tina Turner. Ze heeft een moeilijke jeugd gehad, met veel armoede. Daar zingen we ook over in 'Nutbush City Limits'. Eenmaal getrouwd met Ike was het niet veel beter. Ze kregen successen, maar hij mishandelde haar. De hit 'River Deep, Mountain High' zegt genoeg. Een hele gemene man, maar Juneoer is in het echt heel aardig. Iedereen trouwens van de cast en zeker ook de begeleiding. Simone van Gog is voor mij heel belangrijk, zij heeft mij als kinderregisseur heel goed geholpen. Met haar ervaring in musicals als Ciske de Rat, Billy Elliott en Anastasia weet ze alles."

Vegaburger

Vanaf december heeft Mila, met instemming van de Brede School Prinses Wilhelmina, veel moeten oefenen. "Wel drie keer per week en ook in de weekenden. Vanaf januari gingen we het theater in en dat was best wel wennen. Na de première mocht ik de eerste show doen. Met mijn ouders zijn we eerst naar McDonald's geweest en hebben we lekker friet met zure saus en een vegaburger gegeten. Haha. Ik was best wel zenuwachtig, maar nu heb ik - na vier optredens - geen last meer van zenuwen."

Het bevalt Mila prima. "We zijn met acht kleine Tina's, omdat wij gelet op onze leeftijd maar eens per week mogen optreden. Door het Coronavirus moesten de Brabantse meisjes thuisblijven en zou ik extra optredens krijgen, maar inmiddels ligt de hele musical plat. Jammer, want het is heel erg leuk. Ik hoop dat we in april weer mogen optreden en dan gaan we zien hoe lang de productie blijft draaien. Samen met Merle, die Ailline speelt, met haar vorm ik een vast koppel."

Opmerkelijke visie

Over haar verdere toekomst heeft Mila een opmerkelijke visie. "Wat ik nu doe vind ik leuk, maar of ik verder wil in de zang en dans van de musical... Ik weet het niet. Op dit moment denk ik aan een baan bij 'Kap en Grime' in de shows."

"Natuurlijk zijn de artiesten heel belangrijk bij een musical, maar ik heb inmiddels ook gezien dat zonder ondersteuning geen show kan draaien. Tina moet bijvoorbeeld wel meer dan tien pruiken dragen, die moeten worden verwisseld en ook de make-up moet constant worden bijgewerkt. Zo'n baan achter de coulissen is zeker zo belangrijk. Ik zie het wel, het is tenslotte mijn eigen keuze wat ik later wil worden."

Theo Sprong