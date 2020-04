Bibliotheek in Groot-Ammers start met haalservice

GROOT-AMMERS • De bibliotheek in Groot-Ammers start vanaf 7 april met een haalservice.

Leden in Groot-Ammers kunnen een bestelling telefonisch doorgeven en deze ophalen bij de bibliotheek. Vorige week startte de bibliotheek hiermee al in Dordrecht. In deze eerste week hebben hier al 141 klanten gebruik van gemaakt. Met de haalservice probeert de Bibliotheek AanZet van waarde te blijven voor ál haar inwoners. Met name op het gebied van leesbevordering en leesplezier.

Op de website www.debibliotheekaanzet.nl/haal-de-bieb-in-huis staat alle informatie rondom de haalservice in Groot-Ammers.

De Bibliotheek AanZet heeft ook een virtuele vestiging. Veel leden weten dit online aanbod met onder andere e-books en luisterboeken al te vinden. Voor wie liever van papier leest, is er de nieuwe haalservice opgestart.

"Achter de schermen zijn we steeds bezig om onze collectie en diensten voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te houden. Ons online aanbod was al op orde, dus dat is fijn. Maar collega's bedenken ook nieuwe oplossingen; zo zijn er nu Taalcafés via een videoverbinding. Geweldig!" aldus Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van de Bibliotheek AanZet. "Om te voorkomen dat onze boeken wekenlang in de kast blijven staan, hebben we de haalservice opgezet. Zolang het nodig is, halen we voor onze leden alles uit de kast. Letterlijk en figuurlijk."

Op www.debibliotheekaanzet.nl/klantenservice staat meer informatie. De klantenservice bellen kan via 078-6205500. De klantenservice is beschikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.