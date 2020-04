Ziekenhuisopnamen corona stabiel in Vijfheerenlanden en Molenlanden

REGIO • Elf inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden verblijven op woensdag 1 april vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis. Vanuit Molenlanden zijn negen coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Deze aantallen zijn even hoog als gisteren.

In de dagelijkse update van het RIVM zit sinds dinsdag 31 maart een wijziging. Vanaf heden wordt het aantal ziekenhuisopnames per gemeente weergegeven. Het meest betrouwbare cijfer, vindt het RIVM. Voorheen werd het aantal bewezen coronapatiënten per gemeente gemeld door het RIVM.

Burgemeester Sjors Fröhlich meldde in aanvulling op de cijfers van het RIVM dat in Vijfheerenlanden zes nieuwe coronapatiënten geregistreerd zijn en dat één van hen in het ziekenhuis ligt.

Overzicht aantallen Nederland

• Het aantal positief geteste personen: 13.614 (+1.019)

• Het aantal ziekenhuisopnamen: 5.159 (+447)

• Het aantal overleden personen: 1.173 (+134)