Politie waarschuwt groepen jongeren Nieuw-Lekkerland om niet samen te komen

NIEUW-LEKKERLAND • De politie in Molenlanden waarschuwt groepen jongeren in Nieuw-Lekkerland om niet nogmaals samen te komen in het dorp.

De oproep werd woensdagochtend geplaatst op het Instagramaccount van de politie in Molenlanden. 'Afgelopen weekend bleek dat er een grote groep jeugd zich verzameld had op het strandje achter de watertoren Nieuw-lekkerland. Ook was er een grote groep jeugd te vinden bij het terrein van Vossloh. De regels van het RIVM werden niet nageleefd.'

De politie hield het bij een waarschuwing, maar: 'Vanaf heden zal er gehandhaafd worden. Alle aanwezigen zijn als groep aangesproken met deze mededeling. Laten we ons alstublief aan de regels houden en rekening met elkaar houden.'