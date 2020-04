Veel raadsvragen over MFC Schelluinen

MOLENLANDEN • De realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) in Schelluinen is nog geen uitgemaakte zaak. Raadsleden hadden er dinsdag 31 maart nog zoveel vragen over dat ze het plan op dinsdag 7 april nog eens willen bespreken.

Het college vraagt de raad om een investeringsbudget van vijf miljoen. Omdat eerder al voorbereidingsbudgetten beschikbaar zijn gesteld, is een aanvullend investeringsbudget van 4.430.000 euro nodig. Voor de herinrichting van de openbare ruimte vraagt het college daarnaast een bedrag van 391.000 euro.

Exploitatie

Corné Egas (SGP) wil geen blanco cheque afgeven en vroeg daarom: "Nergens is een besluit genomen over de manier van exploiteren en het eigenaarschap. Dat gaan we pas nu besluiten als gemeente. Wat betekent dit besluit voor toekomstig te bouwen projecten? Nemen we alvast een voorschot op de discussie over het accommodatiebeleid?"

Extra geld

Een aantal raadsleden vindt het een tegenvaller dat extra geld nodig is voor de openbare ruimte. Het CDA vroeg van de wethouder de toezegging dat hij er 'zeer streng op zal toezien dat we geen overschrijding van het budget krijgen'. Visser beloofde met een memo te komen, 'zodat er geen misverstand over de antwoorden kan zijn'.

Prijsvraag

Bert Snoek (VVD) stelde voor een prijsvraag uit te schrijven voor een toepasselijke naam. Even later kon hij melden: "Ik krijg net een appje van het dorpsberaad dat ze de prijsvraag oppakken."