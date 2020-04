Landelijke Benefrietactie gaat van start in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De landelijke Benefrietactie om aardappelboeren te helpen startte woensdag in Bleskensgraaf.

Initiatiefnemers zijn William en Harm Jan Bakker; de één woont nog in Bleskensgraaf, de ander is in dit dorp geboren en getogen en woont nu in Bodegraven. "Wij brainstormen regelmatig samen en kwamen ooit op het idee om voor kinderen die om financiële redenen nooit friet eten via een actie te trakteren op een patatje. Want een frietje eten is altijd een feest."

Een goed idee, maar het belandde in de ijskast. Totdat de twee broers een anderhalve week geleden lazen dat de Nederlandse aardappelbranche door de coronacrisis met 1 miljard onverkochte piepers zit. "We hebben toen contact gezocht met André Hoogendijk van de brancheorganisatie Akkerbouw en hem het idee van de Benefrietactie voorgelegd. Hij was meteen enthousiast."

Promotiemateriaal

Met behulp van de medewerkers van ontwerpbureau Doordacht, het bedrijf van Harm Jan, werd de afgelopen week keihard gewerkt om alles uit te werken. Promotiemateriaal, een site, een campagne, alles staat klaar.

"Elke woensdag in april roepen we uit tot Benefrietdag. Het idee is om bij bijvoorbeeld je ouders in het verzorgingstehuis of anderen die je een hart onder de riem wil steken een portie patat te bezorgen. Met het cadeau doen van een frietje doe je een ander een plezier, steun je de lokale horeca én help je de Nederlandse aardappelboeren. Maar we promoten ook het op een andere manier eten van aardappels; er zijn zoveel recepten. Kinderen kunnen er stempels van maken en we denken aan allerlei acties, zoals het hooghouden van aardappels. Alles om ervoor te zorgen dat de consumptie toeneemt."

Benefrietconcert

De stip op de horizon: een groots Benefrietconcert met landelijke bekende artiesten, om tijdens dit evenement friet uit te delen en hiermee alle zorgmedewerkers die nu keihard werken om het coronavirus de baas te worden te bedanken. "Het zou fantastisch zijn als dat bijvoorbeeld in stadion De Kuip in Rotterdam zou kunnen. Dat is de droom waar we naar toe werken."

Meer informatie: benefrietjes.nl