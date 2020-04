Stichting Werelderfgoed Kinderdijk vraagt om lening 2 miljoen euro

KINDERDIJK• Stichting Werelderfgoed Kinderdijk vraagt de landelijke overheid om garant te staan voor een lening van 2 miljoen euro. Daarmee willen ze het jaarlijkse onderhoud toch uitvoeren én zo een deel van de werkgelegenheid in de regio helpen de coronacrisis door te komen.

Daarbij gaat het vaak om bedrijven met specifieke kennis in huis; het onderhoud van molens is geen doorsnee werk. "Het zijn vakmensen, met liefde voor het vak", benadrukt Cees van der Vlist, directeur van de SWEK.

"De bedrijven waarvoor zij werken zijn voor een groot deel afhankelijk van het werk aan de Kinderdijkse molens. De kans is groot dat als het onderhoud niet doorgaat, een deel van hen thuis komt te zitten. Zij kunnen wellicht zo in de bouw terecht en daar tien procent meer verdienen, maar dan raak je die specifieke kennis kwijt. Dat zouden ook wij een groot verlies vinden."

Gemiste inkomsten

De coronamaatregelen treffen ook de Kinderdijkse stichting hard. De 61 medewerkers die op de loonlijst staan en de 223 vrijwilligers zitten thuis; betalende bezoekers zijn er niet meer. De gemiste inkomsten beslaan een fors bedrag. Van der Vlist: "Voor ons is april de drukste maand. In deze weken komt er tussen de 200.000 en 250.000 euro binnen, dus we lopen ongeveer 1 miljoen euro mis. En dan is het nog afwachten of we na april de draad weer op kunnen pakken."

Voor wat betreft de loonkosten wijst Cees van der Vlist op de maatregelen die de overheid al genomen heeft. "Een groot deel van de salarissen wordt vergoed; een prima regeling." Maar het onderhoud, waar elk jaar grofweg 2 miljoen euro naar toegaat, staat wel op de tocht. "Eén miljoen is bestemd voor de jaarlijkse terugkomende werkzaamheden, het tweede miljoen is voor grotere projecten. Daarvan is respectievelijk tachtig procent en vijftig procent afkomstig van geld dat betalende bezoekers in het laatje brengen."

Werkgelegenheid

Het onderhoud een jaar uitstellen, dat kan. Maar Cees van der Vlist wil met name voor de werkgelegenheid in de streek dit als het even kan niet. "Daarnaast is het niet goed voor de molens en de bewoners. Het is ook niet zo dat we volgend jaar dan alles zomaar in kunnen halen."

Vandaar dat de SWEK inmiddels een officieel verzoek bij het ministerie van Onderwijs en Cultuur heeft ingediend voor het garant staan voor een lening van 2 miljoen euro. "Daarmee kan ik aankloppen bij een bank en komt dat wel goed. Wij betalen elke euro in de komende jaren weer terug; we zijn een financieel gezonde stichting en we kunnen dat goed hebben."