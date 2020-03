In Vijfheerenlanden elf coronapatiënten in ziekenhuis, in Molenlanden negen

REGIO • Elf inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden verblijven momenteel vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis. Vanuit Molenlanden zijn negen coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen.

Dit meldt de RIVM dinsdagmiddag. In de dagelijkse update van het RIVM zit een wijziging. Vanaf heden wordt het aantal ziekenhuisopnames per gemeente weergegeven. Het meest betrouwbare cijfer, vindt het RIVM.

Overzicht aantallen Nederland

• Het totaal aantal positief geteste patiënten: 12595 (+845)

• Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 4712 (+722)

• Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1039 (+175)

Duiding

Vandaag zijn er 722 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 175 personen als overleden gemeld. Deze zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

De provincie Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg neemt het aantal ziekenhuisopnames nog wel toe. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.