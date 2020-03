Kleurwedstrijd over 75 jaar vrijheid

ALBLASSERWAARD • Juist omdat in deze periode, waarin de kinderen niet naar school mogen, spelen met vriendjes niet vanzelfsprekend is en de dagen thuis lang kunnen duren, is het leuk om wat afleiding te hebben. Den Hâneker heeft daarom rondom het thema '75 jaar Vrijheid' een kleurplatenwedstrijd georganiseerd.

Kinderen die meedoen maken kans op een van de mooie prijzenpakketten die beschikbaar zijn gesteld door Avonturenboerderij Molenwaard, in samenwerking met Rabobank Lek en Merwestreek.

De kleurplaat is te downloaden via http://denhaneker.nl/kleurplaat/. Daarna kunnen kinderen aan de slag met potlood, stift, verf of andere materialen. Vervolgens kan er een foto gemaakt worden van het eindresultaat. Die foto kan gemaild worden naar info@denhaneker.nl.

Er zijn vijf leeftijdscategorieën. De overige actievoorwaarden staan duidelijk op de kleurplaat aangegeven.