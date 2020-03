Sollicitatiebrief 6-jarige Pepijn voor politie in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De Molenlandse politie ontving maandag een bijzondere sollicitatiebrief van een jonge streekbewoner.

Toen één van de agenten maandagmiddag de postbus leeghaalde van steunpunt Groot-Ammers vond hij de handgeschreven brief. 'Het was een sollicitatiebrief van een 6-jarige jongen, genaamd Pepijn', zo laat hij weten.

De tekst was: 'Poliesie ik wil bij jullie horen groetjes Pepijn'. 'In deze tijden van onzekerheid en berichtgevingen via het nieuws vergat ik even alles. Er kwam een glimlach op mijn gezicht en ik dacht: Pepijn heeft dezelfde jongensdroom als ik. Ik heb Pepijn een brief teruggestuurd, want bij mij is het adres bekend en ik weet dat je je jongensdroom kan waarmaken.'